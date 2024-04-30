Статья Си Цзиньпина о мобилизации трудящихся на участие в построении могущественной страны и национальном возрождении будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о мобилизации сотен миллионов трудящихся всей страны на активное участие в великом деле построения могущественной страны и национального возрождения будет опубликована в среду в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.