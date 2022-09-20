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Пусть весь мир подождет. Будут ли в России практиковать «тихое увольнение»

Пусть весь мир подождет. Будут ли в России практиковать «тихое увольнение»

Раньше специалисты били тревогу из-за трудоголиков, которые перерабатывали, не ходили в отпуска и были готовы проводить буквально все свое свободное время на работе.

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