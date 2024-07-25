Одна из авиакомпаний запустит бесплатный и безлимитный Wi-Fi на всех рейсах

Сейчас лишь некоторые авиакомпании мира предлагают своим пассажирам бесплатный Wi-Fi. {{758602}}Turkish Airlines, которая была признана лучшей авиакомпанией в Европе по версии Skytrax, подтвердила, что в следующем году сможет предложить не только бесплатный, но и безлимитный Wi-Fi на всех своих рейсах.