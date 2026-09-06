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Журнал «Профиль»

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Трамп продемонстрировал, как может выглядеть форма космических войск США

Изображения варианта обмундирования космических войск США президент опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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