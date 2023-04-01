Уникального робота для нейрохирургов создали в России

Скриншот видео Уникальный тренажер для нейрохирургов создали российские ученые. Аппарат позволяет подготовиться к операции, не тренируясь на пациентах, причем качество не ухудшается, поскольку процесс полностью повторяет происходящее в операционной.
Скриншот видео Уникальный тренажер для нейрохирургов создали российские ученые. Аппарат позволяет подготовиться к операции, не тренируясь на пациентах, причем качество не ухудшается, поскольку процесс полностью повторяет происходящее в операционной.
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