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Уникального робота для нейрохирургов создали в России

Уникального робота для нейрохирургов создали в России

Скриншот видео Уникальный тренажер для нейрохирургов создали российские ученые. Аппарат позволяет подготовиться к операции, не тренируясь на пациентах, причем качество не ухудшается, поскольку процесс полностью повторяет происходящее в операционной.

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