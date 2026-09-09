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Яблоки против сухости и тусклости? Какая польза для кожи скрыта в составе фруктов

Яблоки против сухости и тусклости? Какая польза для кожи скрыта в составе фруктов

Яблоки — привычный фрукт, который может быть интересен не только как легкий перекус. В их составе есть витамин C, полифенолы, клетчатка и вода — сочетание, которое делает яблоки хорошим дополнением к рациону для тех, кто следит за состоянием кожи.

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