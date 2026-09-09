Яблоки против сухости и тусклости? Какая польза для кожи скрыта в составе фруктов

Яблоки — привычный фрукт, который может быть интересен не только как легкий перекус. В их составе есть витамин C, полифенолы, клетчатка и вода — сочетание, которое делает яблоки хорошим дополнением к рациону для тех, кто следит за состоянием кожи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Деньги кончились ...
- Су-34 нанес удар ...
- Проблема с запашк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым