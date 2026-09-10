Сергей Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам 470 тыс.

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", предложил компенсировать работающим пенсионерам потери из-за отсутствия индексации пенсий с 2016 по 2024 годы выплатой 470 тысяч рублей.
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