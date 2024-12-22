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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Просочилось изображение эталонной видеокарты Radeon RX 8800 XT Один из пользовател...

Просочилось изображение эталонной видеокарты Radeon RX 8800 XT Один из пользовател...

Просочилось изображение эталонной видеокарты Radeon RX 8800 XTОдин из пользователей платформы Reddit обратил внимание на новую рекламную кампанию AMD, которая включает в себя изображение видеокарты, ранее публично не раскрытую.

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