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В петербургском детсаду изнасиловали трёхлетнюю девочку

В петербургском детсаду изнасиловали трёхлетнюю девочку

Неизвестный изнасиловал трёхлетнюю девочку в детском саду во время тихого часа.11 октября петербурженка привела в частную клинику свою трёхлетнюю дочь.

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