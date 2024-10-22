Ас-Сиси и Путин согласились с необходимостью снижения эскалации в Ближневосточном регионе

Лидеры призвали к немедленному прекращению огня Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин высказались за необходимость незамедлительного снижения уровня эскалации на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии