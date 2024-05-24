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Россия планирует ввести безвизовый режим с Зимбабве

Россия планирует ввести безвизовый режим с Зимбабве

Российские власти продолжают расширять список стран, с которыми можно путешествовать без виз. На этот раз в планах введение безвизового режима с Зимбабве.

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Комментарии
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Николай Буглов
Вот этого делать не стоит, так как не только туристам хорошо будет, но и мигранты к нам повалят из этой африканской страны. Срочно нужны новые законы, которые защитили наших граждан от ненужного нам притока иностранных &quot;специалистов&quot; на стройках, в транспортные компании и т.п.
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