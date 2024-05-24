Россия планирует ввести безвизовый режим с Зимбабве

Николай Буглов

Вот этого делать не стоит, так как не только туристам хорошо будет, но и мигранты к нам повалят из этой африканской страны. Срочно нужны новые законы, которые защитили наших граждан от ненужного нам притока иностранных "специалистов" на стройках, в транспортные компании и т.п.