Звёздная телеведущая Роза Сябитова снялась без макияжа и произвела фурор - такого он неё не ожидали.Зрители привыкли видеть Розу Сябитову в роскошном образе: укладка, идеальный макияж и тщательно продуманные наряды давно стали её визитной карточкой.