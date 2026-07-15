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Царьград

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Роза Сябитова снялась без макияжа и произвела фурор

Роза Сябитова снялась без макияжа и произвела фурор

Звёздная телеведущая Роза Сябитова снялась без макияжа и произвела фурор - такого он неё не ожидали.Зрители привыкли видеть Розу Сябитову в роскошном образе: укладка, идеальный макияж и тщательно продуманные наряды давно стали её визитной карточкой.

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