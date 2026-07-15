Звёздная телеведущая Роза Сябитова снялась без макияжа и произвела фурор - такого он неё не ожидали.Зрители привыкли видеть Розу Сябитову в роскошном образе: укладка, идеальный макияж и тщательно продуманные наряды давно стали её визитной карточкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии