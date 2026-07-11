Афонская делегация в Киеве услышала правду о захвате храмов раскольниками

В июле 2026 года верующие канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) распространили открытое обращение к насельникам афонского монастыря Новый Эсфигмен, прибывшим в Киев для участия в торжествах раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Успенском соборе.
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