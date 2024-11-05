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Двадцатое января 2025 года объявлено "самым черным днем в истории"

Двадцатое января 2025 года объявлено "самым черным днем в истории"

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ Владимир Корнилов В понедельник, 20 января 2025 года, Лондон прекратит свое существование.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 час.
лл
лина любимцева
Раскручивают маховик угрозы со стороны России. И если Запад применит ядерное оружие, это будет как бы оправданием и  основанием.  Стелят под себя &quot;соломку&quot;? Кретины!!
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1 час.
А Кудасов
Ничего страшного, небольшая дезинфекция старому Лондону будет полезна. Неча людей пугать.
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19 мин.

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