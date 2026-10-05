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Отец пахал водителем автобуса, мать отдавала сыну свою еду. Истории из детства Куляша — хоккейной Царь-Пушки

Отец пахал водителем автобуса, мать отдавала сыну свою еду. Истории из детства Куляша — хоккейной Царь-Пушки

«Мог ли я пойти не по той дорожке? Нет».Хоккей дорожает. Далеко не каждая семья может позволить себе отдать ребенка в хоккейную секцию.

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