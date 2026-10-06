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Аргументы недели

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И.о. директора «Челябоблинвестстроя» задержан по делу о хищении

И.о. директора «Челябоблинвестстроя» задержан по делу о хищении

В Челябинске задержали чиновника за фиктивную приёмку работ на строящемся детском саду. Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Ильдуса Ахметова.

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