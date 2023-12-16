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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Источник в НБА о «Кливленде»: «Не понимаю, что у них происходит, но точно ничего хорошего»

Источник в НБА поделился своим мнением о нынешнем положении «Кливленда». «Кавальерс» удачно выступили в минувшей регулярке, но в первом раунде уступили «Нью-Йорку».

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