С 1 апреля орловцам ограничат количество сим-карт

В апреле орловцев ожидает изменение целого ряда законов. Теперь детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка, введут гибкие правила регистрации сим-карт, а в детских лагерях введут единую программу воспитательной работы.
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