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«Локомотив» не устраивает вариант приобретения спартаковца Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» не устраивает вариант приобретения спартаковца Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает Metaratings.

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