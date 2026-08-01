«Локомотив» не устраивает вариант приобретения спартаковца Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает Metaratings.