«Локомотив» не устраивает вариант приобретения спартаковца Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает«Локомотив» не ведет переговоры со «Спартаком» по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника Данила Пруцева, сообщает Metaratings.
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