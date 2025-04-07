Усть-Кут скорбит: прощание с двумя военнослужащими

В Усть-Куте прошли траурные церемонии прощания с двумя военнослужащими, отдавшими свои жизни в зоне проведения специальной военной операции: Савичевым Дмитрием Николаевичем и Шкребтиенко Даниилом Михайловичем, сообщили в мэрии города.