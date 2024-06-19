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Хорошо накормить и превратить все в игру: как подготовить ребенка к приему у стоматолога

Посещение стоматолога тревожит многих независимо от возраста: страшно всем — от мала до велика. Особенно перед визитом в клинику волнуются дети, которым трудно объяснить важность осмотра или лечения зубов в стоматологическом кресле.

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