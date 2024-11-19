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Бизнес журнал. Урал

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Гендиректор свердловского Фонда капремонта призвал рожать сварщиков и маляров

Гендиректор свердловского Фонда капремонта призвал рожать сварщиков и маляров

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов обратился к женщинам региона с призывом рожать больше представителей рабочих специальностей для решения проблемы нехватки кадров.

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