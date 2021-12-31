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Депутат рады передумал: Россия разгромит ВСУ не за неделю, а за 10 минут

Депутат рады передумал: Россия разгромит ВСУ не за неделю, а за 10 минут

Уверенность в том, что при возникновении военного конфликта Россия разгромит ВС Украины за 10 минут, высказал бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, 31 декабря передает телеканал UkrLife.

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