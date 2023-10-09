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Блинкен: Атака «ХАМАС» на Израиль не была отвлекающим маневром от событий на Украине

Блинкен: Атака «ХАМАС» на Израиль не была отвлекающим маневром от событий на Украине

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака ополченцев «ХАМАС» на Израиль связана с попыткой отвлечь внимание Запада от вооруженного конфликта на территории бывшей Украины.

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Комментарии
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ОО
Олег Орехов
Один из классических идиотов в политике))))
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1 д.
ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Если еврейский политик собирается уничтожить целый народ, то есть палестинцев, то сионисты превращаются в угнетателей. А Бог не любит жестоких и покарает их.
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13 час.

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