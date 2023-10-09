Блинкен: Атака «ХАМАС» на Израиль не была отвлекающим маневром от событий на Украине

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака ополченцев «ХАМАС» на Израиль связана с попыткой отвлечь внимание Запада от вооруженного конфликта на территории бывшей Украины.
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