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В Астрахани на Ураза-Байрам и Пасху перекроют дороги у мечетей и православных храмов

В Астрахани на Ураза-Байрам и Пасху перекроют дороги у мечетей и православных храмов

На заседании городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Астрахани Олега Полумордвинова обсудили обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на предстоящие праздники.

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