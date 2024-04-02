В Астрахани на Ураза-Байрам и Пасху перекроют дороги у мечетей и православных храмов

На заседании городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Астрахани Олега Полумордвинова обсудили обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на предстоящие праздники.
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