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    Вот результат,что ничего в России отечественного не производится. Видать на вооружении допотопное оружие.Скоро и пасс...Какие беспилотник...

Эксперты рассказали, как смягчить последствия от нефтяных ограничений ЕС

Эксперты рассказали, как смягчить последствия от нефтяных ограничений ЕС

Постройка новых нефтехранилищ и сохранение уровеня добычи нефти поможет смягчить влияние от эмбарго и от ограничения цены за баррель со стороны стран Запада, считают эксперты нефтяного рынка, об этом они заявили 3 сентября в интервью РИА Новости.

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