Эксперты рассказали, как смягчить последствия от нефтяных ограничений ЕС

Постройка новых нефтехранилищ и сохранение уровеня добычи нефти поможет смягчить влияние от эмбарго и от ограничения цены за баррель со стороны стран Запада, считают эксперты нефтяного рынка, об этом они заявили 3 сентября в интервью РИА Новости.