Если честно, мне самому уж больно понравилась эта тема. Начинаешь подбирать картинки и просто глаз не оторвать.
Девушки израильской армии с аутентичной внешностью. Не только славянки. Комментарии наших читателей
Комментарии
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Генрих
Довыё... со своими бабскими батальонами.
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9 час.
Дмитрий Арт
️Посол Израиля в усраине Михаил Бродский радостно выложил видео, где военнослужащие израильской армии поют гимн УПА. Все, в принципе, ясно.https://www.youtube.com/shorts/2SsbFgMF-dI
гимн сектора
YouTube
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8 час.
Ефим Белов
Довелось как-то посмотреть документальный фильм о женском батальоне израильской армии "Каракурт" (могу ошибиться - пишу на слух). Камуфляжная раскраска лица, тренировки стрельбы "по македански" - из двух пистолетов от бедра, метание ножа, доведение до автоматизма приемы боевых искусств и многое что еще... Короче, я мужику, встретившемуся с такой девицей, в долю не иду - мало не покажется. А сейчас по новостному каналу показали девчат, которые на аэродромах подменяют парней - навешивают бомбы и ракеты, регулируют движение самолетов на рулежках, диспетчеры, разведка и еще море всяких дел, где можно и НУЖНО обходиться без мужиков.
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8 час.
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