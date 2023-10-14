Девушки израильской армии с аутентичной внешностью. Не только славянки. Комментарии наших читателей

Ефим Белов

Довелось как-то посмотреть документальный фильм о женском батальоне израильской армии "Каракурт" (могу ошибиться - пишу на слух). Камуфляжная раскраска лица, тренировки стрельбы "по македански" - из двух пистолетов от бедра, метание ножа, доведение до автоматизма приемы боевых искусств и многое что еще... Короче, я мужику, встретившемуся с такой девицей, в долю не иду - мало не покажется. А сейчас по новостному каналу показали девчат, которые на аэродромах подменяют парней - навешивают бомбы и ракеты, регулируют движение самолетов на рулежках, диспетчеры, разведка и еще море всяких дел, где можно и НУЖНО обходиться без мужиков.