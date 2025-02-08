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У «Спартака» сорвался громкий трансфер, «Зенит» тратит рекордные деньги на бразильца. Трансферы и слухи дня

У «Спартака» сорвался громкий трансфер, «Зенит» тратит рекордные деньги на бразильца. Трансферы и слухи дня

Свежее к утру.Что в РоссииСтанкович заявил, что Илича, скорее всего, не будет в «Спартаке»spartak.comГлавный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич, скорее всего, не станет игроком московского клуба.

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