У «Спартака» сорвался громкий трансфер, «Зенит» тратит рекордные деньги на бразильца. Трансферы и слухи дня

Свежее к утру.Что в РоссииСтанкович заявил, что Илича, скорее всего, не будет в «Спартаке»spartak.comГлавный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич, скорее всего, не станет игроком московского клуба.