Мужчина решил сделать 26 000 приседаний за 24 часа и снял все на видео

Житель Иллионойса Тони Пираино установил мировой рекорд по количеству приседаний. За 24 часа он сумел сделать 26100 повторений, что считалось бы невероятным — но спортсмен заранее пригласил комиссию и снял свое достижение на видео.
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