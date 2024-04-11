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Мужчина решил сделать 26 000 приседаний за 24 часа и снял все на видео

Мужчина решил сделать 26 000 приседаний за 24 часа и снял все на видео

Житель Иллионойса Тони Пираино установил мировой рекорд по количеству приседаний. За 24 часа он сумел сделать 26100 повторений, что считалось бы невероятным — но спортсмен заранее пригласил комиссию и снял свое достижение на видео.

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Юрис Хартманис
Крутой
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