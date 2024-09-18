В Тамбовской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 22 % по сравнению с предшествующей неделей.
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