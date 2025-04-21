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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум избежал травмы запястья после столкновения с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом

Тейтум повредил запястье за 8:28 до конца четвертой четверти при попытке данка в плотной борьбе с защитником «Мэджик» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Уэнделлом Картером.

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