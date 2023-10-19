Евродепутат Хазекамп призвала пускать беженцев с Украины с животными в ЕС

Украинские беженцы вынуждены выбирать между своими животными и жизнью в Европе из-за законодательных требований в некоторых странах Евросоюза, рассказала член Европарламента от Нидерландов Аня Хазекамп, пишет Lenta.
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