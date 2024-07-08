Volkswagen ID.Unyx на базе Купры: официальный дебют[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Эффектный электрический кроссовер Cupra Tavascan был показан в прошлом году и стал первой моделью концерна Volkswagen, которую производят в Китае и оттуда экспортируют в Европу и другие регионы мира.