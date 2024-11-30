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«Реал» считает Винисиуса фаворитом борьбы за приз The Best. В клубе награду ФИФА видят «более демократичной», чем «Золотой мяч» (As)

Ранее были названы 11 претендентов на получение приза, среди которых 5 игроков представляют мадридский клуб – это Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Винисиус.

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