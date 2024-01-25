Эксперты оценили последствия пожара на Туапсинском НПЗ

Проблем с бензином для Краснодарского края после пожара на Туапсинском НПЗ не возникнет. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
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