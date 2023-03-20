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Статья Путина об отношениях России и Китая для газеты «Жэньминь Жибао» опубликована на сайте Кремля

Статья Путина об отношениях России и Китая для газеты «Жэньминь Жибао» опубликована на сайте Кремля

Глава российского государства Владимир Владимирович Путин в канун визита в Россию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина опубликовал статью об отношениях России и КНР.

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