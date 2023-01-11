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Самошников и Ломовицкий проходят с «Рубином» сбор в Турции. На игроков претендуют «Локо» и «Торпедо»

Илья Самошников и Александр Ломовицкий пока не покинули «Рубин». Защитник и хавбек прибыли с казанским клубом на сбор в Турцию.

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