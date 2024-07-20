CNN: демократы запускают ТВ-рекламу с призывом к Байдену выйти из гонки

Global Look Press/ Michael Kappeler/dpa Группа членов американской Демократической партии начала запуск рекламной кампании на телевидении, в которой демократы выступили с призывом к действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену выйти из президентской гонки.
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