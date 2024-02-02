Три земельных участка перейдут в собственность коммуны Кетросу

Депутаты на пленарном заседании приняли законопроект, который предусматривает передачу трех земельных участков в собственность коммуны Кетросу Новоаненского района для включения их в хозяйственный оборот.
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