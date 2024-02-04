Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

просто смешно, ей богу. Что они там собираются не признавать? Их какое дело? Кто они для России? Какие-то мелкие вонючки, пытающиеся тявкать из-за угла. Им придется смириться с выбором народа. Или окончательно протухнув, почить в бозе.

Геннадий Хрипунов

Они не признают наши выборы, а мы не признаём их выборы в которых по электронной почте приходят к их фашистскому режиму их дебилы и выродки и кто сейчас у режимов этих стран.