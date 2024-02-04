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Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

В Европарламенте с треском провалился призыв члена законодательного органа Рихо Терраса не признавать результаты выборов президента России в марте текущего года.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
просто смешно, ей богу. Что они там собираются не признавать? Их какое дело? Кто они для России? Какие-то мелкие вонючки, пытающиеся тявкать из-за угла. Им придется смириться с выбором народа.  Или окончательно протухнув, почить в бозе.
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17 час.
александр кочубей
Придурки
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16 час.
Геннадий Хрипунов
Они не признают наши выборы, а мы не признаём их выборы в которых по электронной почте приходят к их фашистскому режиму их дебилы и выродки и кто сейчас у режимов этих стран.
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16 час.

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