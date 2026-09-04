«Переговоры высоковероятны»: политолог Гамбашидзе – об урегулировании украинского конфликта

Переговорный трек по урегулированию украинского конфликта, долгое время находившийся на паузе, на этой неделе получил сразу несколько новых импульсов.
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