В ХМАО раскрыли график работы районной больницы в новогодние праздники. Список

В новогодние праздники Нижневартовская районная больницав ХМАО будет работать по особому графику. Власти Нижневартовского района сообщили, что скорая помощь и стационар будут функционировать в круглосуточном режиме.
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