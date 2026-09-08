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Военный врач РФ: около 40% личного состава ВСУ страдают туберкулезом и диабетом

Военный врач РФ: около 40% личного состава ВСУ страдают туберкулезом и диабетом

Порядка 40% личного состава ВСУ имеют серьезные проблемы со здоровьем, страдают от туберкулеза, сахарного диабета и бронхиальной астмы.

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