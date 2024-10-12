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Мы соседи по планете

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Найди 10 отличий: Собаки, так похожие на своих хозяев

Найди 10 отличий: Собаки, так похожие на своих хозяев

Тот факт, что собаки часто похожи на своих хозяев, заметили уже давно. Но британский фотограф Джеррард Гефингс пошел с этой идеей немного дальше… Сначала он создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев.

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Комментарии
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А Кудасов
Фаберже бы подобных афторов дверью в проёме прищемлять.
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