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За рулем

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Грузовая Ока выпускалась серийно – а это правда!

Грузовая Ока выпускалась серийно – а это правда!

Автомобиль ВАЗ‑17013 Тойма получил свое имя в честь одноименного притока Камы. Его выпускали в 2001–2006 годах мелкими сериями – сначала на предприятии Астро-кар, а потом на конвейере Камского автосборочного завода.

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