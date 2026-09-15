Доля США на мировом рынке СПГ к 2030 году может вырасти до 30%

Доля США на мировом рынке СПГ может приблизиться к 30% уже к 2030 г. Такой прогноз озвучил старший вице-президент по направлению сжиженного газа в подразделении ExxonMobil Upstream Питер Кларк на энергетическом форуме в Бангкоке.