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Доля США на мировом рынке СПГ к 2030 году может вырасти до 30%

Доля США на мировом рынке СПГ к 2030 году может вырасти до 30%

Доля США на мировом рынке СПГ может приблизиться к 30% уже к 2030 г. Такой прогноз озвучил старший вице-президент по направлению сжиженного газа в подразделении ExxonMobil Upstream Питер Кларк на энергетическом форуме в Бангкоке.

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