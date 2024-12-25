Авторы Where Winds Meet представили сюжетный трейлер в честь скорого китайского ре...

Авторы Where Winds Meet представили сюжетный трейлер в честь скорого китайского релиза игрыWhere Winds Meet – игра в открытом мире с элементами экшена и боевых искусств, разработанная Everstone Games, готовится к релизу в Китае 27 декабря 2024 года и в честь этого авторы представили кинематографический трейлер.