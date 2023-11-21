NYT узнала о смерти угнавшего МиГ-25 советского летчика-перебежчика Беленко

Летчик умер 24 сентября после «скоротечной болезни» в доме престарелых в Южном Иллинойсе.<strong>В возрасте 76 лет скончался советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал в Японию самолет-перехватчик МиГ-25.