Тайная жизнь японской мафии

Бельгийский фотограф Антон Кастерс (Anton Kusters) специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии