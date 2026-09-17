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РБК СТИЛЬ

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Сколько нужно зарабатывать, чтобы съехать от родителей

Сколько нужно зарабатывать, чтобы съехать от родителей

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Сколько нужно зарабатывать, чтобы снимать жилье Почему проблема не только в деньгах Что выбрать: совместная аренда или отдельная квартира Сколько нужно накопить до переезда Как сэкономить при переезде Почему арендодатели боятся зумеров Какие внезапные траты могут застать врасплох Норм или стрем: что думают о жизни с родителями сами зумеры Чек-лист перед переездом Быть взрослым и позволить себе жить отдельно — больше не одно и то же.

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